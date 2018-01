TAM fica com 61% dos vôos internacionais em fevereiro A TAM respondeu por 61% do transporte internacional de passageiros realizado entre as companhias aéreas brasileiras, em fevereiro, segundo levantamento mensal da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre a demanda do setor aéreo. No mesmo período do ano passado, a empresa tinha 21,7% do mercado externo. A Gol, por sua vez, teve 18,9% das linhas para fora do País, sendo que em fevereiro de 2006 sua fatia era de 4%. A Varig, que já teve quase 90% dos vôos ao exterior, ficou com 11,8%. Apesar do avanço da TAM, o mercado registrou, em fevereiro, queda de 38,5% no volume de passageiros transportados para o exterior, além de redução de 30,1% no número de assentos oferecidos. No mercado doméstico, a indústria de aviação teve aumento de 16,1% na demanda de passageiros e expansão de 13,7% no número de assentos, em fevereiro. A TAM continua na liderança do mercado doméstico em fevereiro, com fatia de 47,3%, um tímido crescimento em relação aos 47,2% registrados em janeiro. A Gol se aproximou da TAM, ao registrar participação de 40,3%, ante 38,4% de janeiro de 2007. Juntas, as duas maiores empresas no mercado interno já respondem por 87,59% do setor. A Varig ficou praticamente estagnada no transporte doméstico, com fatia de 4,6%, sendo que em janeiro ela tinha 4,5%. No primeiro bimestre deste ano, o transporte doméstico de passageiros acumula crescimento de 14%. O número de assentos oferecidos por quilômetro teve expansão de 13,4% no mesmo período. No mercado externo, a demanda de passageiros acumula recuo de 39,5% no bimestre e o número de assentos amarga queda de 32,6%.