TAM incorpora segundo avião MD-11 à frota para vôos internacionais A TAM incorporou ontem à frota operacional da companhia seu segundo avião MD-11. A aeronave será utilizada nos vôos para Paris, juntamente com o Airbus A330. Com isso, a empresa passa a exercer as 21 freqüências semanais autorizadas pelo acordo bilateral entre Brasil e França, com dois vôos diários a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e um direto do Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. Uma vez por semana, um dos vôos à capital francesa também passa por Recife, atendendo aos passageiros das regiões Nordeste e Norte. O MD-11 tem capacidade para transportar até 279 passageiros, acomodados em três classes de serviço (Primeira Classe, Executiva e Econômica). Com a chegada deste avião, a TAM passa a contar com 99 aeronaves em sua frota. A companhia planeja encerrar 2007 com 109 aviões. As aeronaves MD-11 serão utilizadas pela TAM em seus vôos internacionais de longo curso até a chegada dos quatro novos Boeing 777-300ER prevista para 2008, de acordo com contrato firme de compra com mais quatro opções, assinado entre as duas companhias em outubro de 2006. Mais um avião MD-11 chegará no primeiro trimestre de 2007, possibilitando a operação do já anunciado novo destino europeu da TAM para Milão, na Itália, a partir de 30 de março. A TAM possui também contratos assinados com a Airbus que prevêem a aquisição de mais 56 aeronaves, com entregas programadas até 2010. Os contratos contemplam também 20 opções que poderão ser exercidas pela empresa, de acordo com o crescimento do mercado. O planejamento estratégico da TAM prevê uma frota em operação de 132 aeronaves em 2010.