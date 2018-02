TAM inicia em 1/9 vôo noturno para Nova York A TAM passará a operar o vôo entre o aeroporto de Guarulhos (SP) e Nova York (EUA) no horário noturno a partir de 1º setembro. O vôo JJ 8080 sairá de São Paulo às 22h45, chegando no aeroporto JFK às 7h30 (hora local). O percurso inverso será realizado no vôo JJ 8081, com embarque em Nova York às 20h00 (hora local) e chegada em São Paulo às 6h45. Para viabilizar o vôo noturno, que terá dois aviões voando simultaneamente, a companhia recebeu de volta na semana passada a segunda das três aeronaves Airbus A330 que estavam subarrendadas para uma empresa aérea no Oriente Médio. Os jatos estão retornando este ano para ampliar a frota para vôos internacionais de longo curso. Para atender à forte demanda de executivos e empresários que viajam a negócios para Nova York, o modelo tem 39 assentos na classe executiva e outros 171 na econômica. A terceira aeronave retornará em outubro e fará o vôo noturno para o aeroporto de Heathrow, em Londres, que será operado diariamente pela TAM a partir de 28 de outubro. A TAM possui atualmente 89 jatos, sendo 13 Airbus A319, 44 A320, 10 A330 (incluído o terceiro avião subarrendado que retornará em outubro) e 22 Fokker-100. Contratos assinados junto à Airbus dentro do plano de frota definido pela TAM prevêem a compra de mais 64 aeronaves - sendo 15 A319, 43 da família A320 e seis A330 - com entregas programadas até 2010. Os contratos contemplam também 20 opções para aviões da família A320 que poderão ser exercidas pela empresa de acordo com suas necessidades. A estimativa da TAM é chegar ao final deste ano com, no mínimo, 96 aeronaves. Para 2010, o planejamento estratégico TAM estima uma frota em operação de 127 aeronaves Airbus. Para os vôos de longo curso, a companhia possui ainda contrato para aquisição de 10 A350 com mais cinco opções a serem entregues a partir de 2012.