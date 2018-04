TAM inicia em dezembro segundo vôo diário São Paulo-NY A companhia aérea TAM passará a operar a partir de 15 de dezembro seu segundo vôo diário de Guarulhos, em São Paulo, para o Aeroporto John Fitzgerald Kennedy (JFK), em Nova York, informou a companhia em comunicado. "A nova freqüência visa atender à crescente demanda de passageiros nessa rota internacional inaugurada pela TAM há 11 meses, em novembro de 2005, e complementará o vôo noturno iniciado pela companhia em 1º de setembro." Segundo a TAM, o vôo será realizado com um Airbus A330 utilizado para rotas internacionais de longo curso. A aeronave foi configurada com 39 assentos na classe executiva, dos quais 18 são poltronas da premium class, com acionamentos elétricos (descanso de pés, reclinação e suporte lombar), luz individual e que reclinam 180º. A aeronave possui outros 171 assentos na classe econômica e é equipada com telas de vídeo individual em todas as classes.