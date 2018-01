TAM inicia vôo "corujão" ligando Guarulhos a Cuiabá A TAM começa a operar hoje um vôo "corujão" diário ligando o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, à cidade de Cuiabá (MT), sem escalas. O vôo JJ 3237 parte às 3h10 do aeroporto de Guarulhos e chega às 4h10 no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Cuiabá. O retorno é realizado no vôo JJ 3236, saindo de Cuiabá às 23h50 e chegando em Guarulhos às 2h50. As passagens custam a partir de R$ 169,50 por trecho. Este novo vôo da TAM é um prolongamento da rota corujão realizada entre as cidades de Salvador e Guarulhos. Desta forma, os passageiros que embarcarem em Salvador poderão prosseguir viagem para Cuiabá sem realizar conexões.