TAM inicia vôo entre Porto Alegre, Florianópolis, RJ e Belém A TAM iniciou ontem a operação de um novo vôo diário ligando as cidades de Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro e Belém. A viagem é realizada com uma das novas aeronaves Airbus A320, com capacidade para transportar até 174 passageiros. O vôo JJ 3418 parte de Porto Alegre às 14h30 e chega em Florianópolis às 15h20. A aeronave decola novamente às 15h50 e segue para o Aeroporto Antônio Carlos Jobim (Galeão), com chegada às 17h10. Esta freqüência deixa o Rio de Janeiro às 17h45 e pousa em Belém às 20h20 (hora local). O percurso inverso é realizado no vôo JJ 3419 (início a partir de hoje) que parte de Belém às 6 horas (hora local) e chega ao Galeão às 10h30. Decola do Rio de Janeiro às 11h10 e segue para Florianópolis, com chegada prevista para as 13h10. A aeronave parte de Florianópolis às 13h10 e pousa em Porto Alegre às 14 horas.