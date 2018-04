TAM inicia vôos diários para Londres A TAM inicia neste sábado vôos diários entre São Paulo e Londres, utilizando o aeroporto de Heathrow, no Reino Unido. O vôo JJ 8084 partirá do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 22h45 e chegará a Heathrow às 13h35 (hora local). No dia 29 de outubro, a aérea passa a operar o vôo JJ 8085, partindo de Heathrow às 22h05 (hora local) e chegando a São Paulo às 6h55. A nova freqüência será realizada com o Airbus A330-200. Os horários permitirão conexões com a malha doméstica da TAM. Além disso, a companhia firmou acordos comerciais com empresas estrangeiras para possibilitar que os passageiros desta rota realizem conexões a partir do aeroporto de Heathrow. Por meio desses acordos, a TAM ampliará sua oferta de destinos no continente, atendendo outras 50 cidades européias. Londres será o segundo destino na Europa atendido pela empresa. A companhia já conta com dois vôos diários para Paris, partindo de Guarulhos, e pousando no Aeroporto Internacional Charles de Gaulle. Uma vez por semana, um desses vôos é operado com escala em Recife. Nos Estados Unidos, a TAM vai diariamente para Nova York, decolando de Guarulhos e pousando no Aeroporto John Fitzgerald Kennedy (JFK). Em 15 de dezembro, iniciará a segunda freqüência diária nesta rota. A TAM ainda oferece três vôos diários para Miami. Uma das freqüências parte de Fortaleza, com escala em Belém e Manaus. As outras duas freqüências partem de Guarulhos (SP) e, uma vez por semana, uma delas faz escala em Salvador. Na América do Sul a TAM oferece vôos diretos para Buenos Aires (49 semanais) e Santiago do Chile (um diário). Com a TAM Mercosur, vai a outros cinco destinos: Assunção e Ciudad del Este (Paraguai), Montevidéu (Uruguai), Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba (Bolívia). A companhia oferece ainda um vôo diário para Lima, no Peru, operado em parceria com a Taca.