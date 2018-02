TAM inicia vôos para Rio Branco a partir de 2 de outubro A TAM Linhas Aéreas informou hoje que vai iniciar a operação de vôos para Rio Branco, no Acre, a partir de 2 de outubro. A rota será operada com uma nova aeronave Airbus A320 que será entregue pela fabricante no final deste mês. Segundo a empresa, com este novo destino, a TAM completa as 26 capitais do Brasil, além do Distrito Federal. O vôo JJ 3879 vai partir de Rio Branco à 1h30 (hora local) e chegará a Brasília às 7 horas, prosseguindo para Goiânia com chegada às 8h10. Os passageiros que desembarcarem na capital federal poderão realizar conexões para todos os destinos atendidos pela TAM. O percurso inverso será realizado no vôo JJ 3878, com saída de Goiânia às 19h25, escala em Brasília com saída às 20h40 e chegada a Rio Branco às 22h (hora local). A duração da viagem entre Brasília e Rio Branco é de aproximadamente 3 horas e 30 minutos, sem escalas. O Airbus A320 que será utilizado nesta rota tem capacidade para transportar até 174 passageiros.