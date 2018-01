TAM lança novo vôo entre Curitiba, Rio, Recife e Natal A TAM começou a operar hoje um novo vôo diário ligando Curitiba, ao Rio de Janeiro, Recife e Natal. A operação tornou-se viável com a chegada de um Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros. O vôo JJ 3080 parte de Curitiba às 7h15 e chega no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão) às 8h40. A aeronave decola do Rio de Janeiro às 9h20 e segue para Recife com chegada às 12h10. O vôo deixa Recife às 12h55 e pousa em Natal às 13h45. O percurso inverso é realizado pelo vôo JJ 3081, que parte de Natal às 15h40 e chega em Recife às 16h30. A partida da capital pernambucana ocorre às 17 horas, com chegada no Rio de Janeiro às 19h50. A aeronave decola do Aeroporto Tom Jobim às 20h30 e pousa em Curitiba às 22h00. Com a nova rota, o passageiro passa a contar com o segundo vôo diário sem escalas do Rio de Janeiro para Recife, além da ligação diurna entre Natal e Recife. A empresa também passa a oferecer a segunda freqüência diária do Rio de Janeiro a Curitiba, sem conexão em São Paulo. O vôo também permitirá aos passageiros da Região Nordeste mais uma opção de conexão para Paris e Buenos Aires, a partir do Rio de Janeiro.