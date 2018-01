TAM lança novos perfis de tarifas A TAM anunciou hoje o lançamento de cinco novos perfis de tarifas com o objetivo de facilitar a identificação do bilhete para o consumidor no ato da compra. Segundo a empresa, cada um deles - denominados Promo, Light, Flex, Max e Top - apresenta as características do bilhete para que o passageiro faça a sua escolha de acordo com as suas necessidades de viagem. Conforme a companhia, com a introdução dos novos perfis o passageiro terá à disposição tarifas promocionais e outros benefícios agregados voltados àqueles passageiros que necessitam de maior flexibilidade em suas viagens. Em nota o presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, informa que o sistema permitirá atender os passageiros com maior transparência, assegurando um produto adequado para as necessidades ou exigências de cada viagem do cliente. O usuário que optar pelo perfil Top poderá estender o prazo de emissão do bilhete por até 10 dias, não terá custos para remarcação da passagem e ainda terá desconto de 50% para crianças entre 2 e 12 anos. Nenhuma dessas vantagens poderá ser utilizada pelo cliente que optar pelo perfil Promo, por exemplo.