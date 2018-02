TAM oferece novos vôos para Natal e Fortaleza A TAM Linhas Aéreas informou hoje que está iniciando a operação de novos vôos no mercado doméstico. As alterações na malha aérea da companhia atingem as cidades de Campinas, Fortaleza, Natal e São Paulo com o objetivo de atender ao aumento da demanda nesses mercados. Em nota, a empresa detalha que uma nova freqüência foi criada para ligar as cidades de São Paulo e Natal, sem escalas. O vôo JJ 3318 parte do aeroporto de Guarulhos (SP) às 22 horas e chega em Natal à 1h30. O retorno é realizado no vôo JJ 3319, com saída de Natal às 2h30 e chegada em Guarulhos às 6 horas. Essa linha é operada com aeronaves Airbus A320, com capacidade para transportar até 168 passageiros. A empresa também criou uma nova freqüência para fazer a ligação entre Campinas, São Paulo e Fortaleza. O vôo JJ 3322 decola do aeroporto de Viracopos (Campinas) às 21h40, faz escala em Guarulhos (SP) e pousa em Fortaleza às 2h30. O percurso inverso é realizado no vôo JJ 3323, com saída de Fortaleza às 2h30, escala em Guarulhos e chegada em Viracopos às 7h20.