TAM oferece tarifa promocional para Londres a US$ 829 ida e volta A TAM iniciou a venda de passagens para seu novo vôo diário para Londres, com tarifas promocionais a partir de US$ 829, ida e volta, sem taxas de embarque. Os vôos terão início em 28 de outubro e a promoção é válida para viagens realizadas até 28 de novembro, com permanência mínima de 5 dias. O novo vôo para Londres partirá do aeroporto de Guarulhos às 23h45, chegará às 13h35 (horário local) em Heathrow, e retornará também à noite, às 22h05 (horário local), pousando em São Paulo às 7h55. Os horários permitirão conexões imediatas com a malha doméstica da TAM e também ligações a outras localidades a partir de Londres. A viagem será realizada em jatos Airbus A330-200, com três classes (Econômica, Executiva e Primeira). Este será o segundo destino na Europa atendido pela TAM, que já conta com duas rotas diárias para Paris, partindo de Guarulhos e, uma vez por semana, com escala em Recife (PE).