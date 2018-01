TAM PN tem pequena alta após divulgar balanço As ações da TAM abriram o pregão da Bovespa com boa alta, de até + 1,91%, mas reduziam ganhos e avançavam 0,46%, para R$ 65,40, às 10h30. A companhia divulgou balanço do terceiro trimestre, com lucro líquido de R$ 212,7 milhões (+128%), resultado que ficou em linha com as projeções dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que esperavam R$ 200,8 milhões. A TAM informou que projeta um crescimento do mercado doméstico entre 10% e 15% em 2007, com previsão de manter um market share médio acima de 50%. Ontem, o presidente da Gol, Constantino de Oliveira Júnior, informou que espera um ambiente extremamente competitivo para o mercado aéreo em 2007, quando a empresa trabalha com expectativa de evolução entre 12% e 14% do volume de tráfego. Após a queda de ontem, os papéis da têm alta de 0,91%. Ontem à noite, a TAM confirmou que vai comprar quatro Boeings 777-300 ER, rompendo parceria de dez anos com a Airbus. O contrato contará ainda com mais quatro opções de compra do modelo. A TAM será a primeira empresa da América Latina a incorporar o novo jato da Boeing, com capacidade para 370 passageiros, à sua frota de aviões de longa distância. O vice-presidente de vendas da Boeing para América Latina e Caribe, John Wojick, afirmou em teleconferência com jornalistas que o valor do contrato da TAM com a fabricante norte-americana é de cerca de US$ 1 bilhão pelo valor de lista.