TAM recebe aeronave Airbus A319 A TAM recebeu nesta semana uma nova aeronave Airbus A319, a terceira desta família incorporada neste ano. Dessa forma, a empresa passa a ter 77 modelos da Airbus - 15 A319, 52 A320 e 10 A330. Em fevereiro, a companhia devolveu dois Fokker-100. O objetivo é substituir gradualmente essas aeronaves por modelos da Airbus até o final de 2008. "A TAM passa a contar com uma frota de 98 aeronaves (sendo 77 Airbus, 19 F-100 e 2 MD-11). A companhia planeja encerrar 2007 com 109 aviões em operação", destaca a companhia em comunicado. A TAM tem contratos com a Airbus que prevêem a compra de mais 61 aeronaves com entregas programadas até 2010, além de 20 opções para a família A320. "O planejamento estratégico da TAM prevê uma frota em operação de 132 aeronaves em 2010."