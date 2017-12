TAM recebe Airbus 320; frota alcança 88 aeronaves A TAM recebe hoje mais uma aeronave Airbus A320, que entrará em operação a partir deste final de semana. Este é o sétimo A320 incorporado à frota operacional da companhia neste ano, que passa a ter 88 aeronaves, sendo 66 modelos da Airbus - 13 do tipo A319, 43 do A320 e 10 do A330. Dois desses A330 estão subarrendados e retornam à companhia este ano. A TAM mantém estimativa de fechar 2006 com, no mínimo, 96 aeronaves.