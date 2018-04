TAM recebe dois novos Airbus e frota cresce para 93 aviões A TAM informou que receberá até amanhã mais duas aeronaves Airbus: um A320 (com capacidade para até 174 passageiros) e um A319 (144 assentos). Os dois novos aviões entram em operação a partir da próxima semana. Estes são o 11º e o 12º aviões da família A320/319 incorporados à frota neste ano, que passa a ter 93 aeronaves, sendo 71 modelos da Airbus - 14 A319, 47 A320 e 10 A330. A empresa reiterou a estimativa de fechar o ano com, no mínimo, 96 aeronaves. Em nota, a empresa explica que a entrega faz parte de contratos assinados junto à Airbus que prevêem a aquisição de mais 61 aeronaves - sendo 15 A319, 40 A320 e 6 A330 - com entregas programadas até 2010. Os contratos contemplam também 20 opções para aviões da família A320 que poderão ser exercidas pela empresa, se houver necessidade de aumentar a capacidade para atender ao crescimento do mercado. O planejamento estratégico da TAM prevê uma frota em operação de 127 aeronaves Airbus em 2010.