TAM recebe mais um Airbus 320 e frota sobe para 89 aeronaves A TAM recebeu hoje mais uma aeronave Airbus A320, que entrará em operação a partir de amanhã. Segundo a empresa, trata-se da oitava unidade do tipo incorporada à frota operacional neste ano, que passa a ter 89 aviões, sendo 67 modelos da Airbus: 13 do A319, 44 do A320 e 10 do A330. Neste último caso, duas aeronaves estão subarrendadas e retornam este ano. A estimativa da TAM é fechar 2006 com, no mínimo, 96 aviões. A empresa disse que o novo A320, com capacidade para transportar até 174 passageiros, será utilizado nas rotas domésticas e da América do Sul, atendendo ao aumento da demanda observado nos últimos meses. De janeiro a julho, segundo dados oficiais da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o tráfego aéreo de passageiros no mercado doméstico cresceu 17,3%. A companhia comentou que a nova unidade faz parte de contratos que prevêem ainda a compra de mais 64 aeronaves - sendo 15 do A319, 43 do A320 e seis do A330 - com entregas programadas até 2010. Os acordos contemplam também 20 opções para aviões da família A320. "O planejamento estratégico da TAM prevê uma frota em operação de 127 aeronaves Airbus em 2010."