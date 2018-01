TAM recebe mais um Airbus e frota cresce para 94 aeronaves A TAM informou que recebeu mais uma aeronave Airbus A320, que entra em operação nesta semana. Este é o 14º avião da família A320/319 incorporado à frota operacional da empresa em 2006, que passa a ter 94 aeronaves, sendo 73 modelos da Airbus - 14 A319, 49 A320 e 10 A330. A estimativa da TAM é a de fechar o ano com 96 aeronaves. Utilizado nas rotas domésticas e da América do Sul operadas pela TAM, os novos A320 recebidos em 2006 atendem ao aumento da demanda observado nos últimos meses. De janeiro a novembro, o tráfego aéreo de passageiros no mercado doméstico cresceu 12,9%. O Airbus A320 tem capacidade para transportar até 174 passageiros. Com a chegada desse avião, a TAM reforça sua política de operar frota jovem de aviões, diz a companhia por meio de comunicado.