TAM recebe novo Airbus 320 e passa a ter 83 aeronaves A TAM informa que recebeu mais uma aeronave Airbus A320. O avião será colocado em operação ainda nesta semana. Trata-se do quinto A320 incorporado à frota operacional da TAM neste ano, que passa a ter 83 aeronaves, sendo 61 modelos da Airbus (A319, A320 e A330). O avião comprado pela TAM será utilizado nas rotas domésticas e da América do Sul atendidas pela companhia, atendendo ao aumento da demanda observado nos últimos meses. Ele tem capacidade para até 168 passageiros. A TAM tem estimativa de fechar 2006 com frota de 90 aviões.