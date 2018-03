TAM recebe novo Airbus A320 e frota sobe para 97 aviões A TAM recebeu neste fim de semana mais uma aeronave Airbus A320, segundo aviso divulgado hoje. O novo avião já está em operação na malha doméstica da companhia. Esta é a segunda aeronave da família A320/319 incorporada à frota operacional da TAM neste ano, que passa a ter 97 aviões, sendo 76 modelos da Airbus - 14 A319, 52 A320 e 10 A330. Os planos da empresa são de encerrar 2007 com 109 aviões em operação. Os novos aviões entregues à TAM fazem parte de contratos assinados junto à Airbus que prevêem a aquisição de mais 56 aeronaves - sendo 15 A319, 35 A320 e 6 A330 - com entregas programadas até 2010. Os contratos contemplam também 20 opções para aviões da família A320, que poderão ser exercidas pela empresa de acordo com o crescimento do mercado. A TAM anunciou ainda a aquisição de quatro novos Boeing 777-300ERs e mais quatro opções, com entregas previstas para meados de 2008. O planejamento estratégico da companhia prevê uma frota em operação de 132 aeronaves em 2010.