TAM receberá de volta 3 jatos subarrendados até outubro A TAM receberá de volta, até outubro, as três aeronaves Airbus A330 que estavam subarrendadas para uma companhia aérea do Oriente Médio. Os jatos serão incorporados à frota para vôos intercontinentais. A primeira delas foi devolvida na última semana de julho e utilizada em dois vôos da ajuda humanitária coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores para buscar 497 brasileiros que estavam no Líbano. Após passar pela inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), foi reintegrada ontem à malha da TAM. A devolução da segunda aeronave está prevista para o final deste mês e será utilizada para realizar diariamente o vôo noturno entre São Paulo e Nova York, a partir do dia 1º de setembro. O terceiro avião chegará em outubro e irá operar o vôo diário para Londres a partir de 28 de outubro. A frota da TAM é composta atualmente por 88 jatos, sendo 66 modelos da Airbus - 13 A319, 43 A320 e 10 A330 (incluídos os três subarrendados que estão retornando). A estimativa da TAM é a de fechar o ano com, no mínimo, 96 aeronaves e chegar ao final de 2007 com 107 aviões em operação. O plano de frota da TAM inclui 28 aeronaves da família A320 contratadas junto à Airbus em junho de 2005, além de 20 opções de compra. Em junho deste ano, a empresa comprou mais 37 Airbus, sendo 15 A319, 16 A320 e seis A330 com mais duas opções, com entregas programadas até 2010, mesmo período para o recebimento dos 28 aviões do contrato anterior. O planejamento estratégico da TAM prevê uma frota em operação de 127 aeronaves Airbus em 2010. Para os vôos de longo curso, a companhia possui ainda contrato para aquisição de 10 Airbus A350 com mais cinco opções a serem entregues a partir de 2012.