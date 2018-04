TAM recorre à Anac contra possível prorrogação da Varig O presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, esteve ontem na sede da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em Brasília, para deixar claro sua posição contrária a uma eventual renovação de freqüências internacionais da Varig, hoje da Gol. Na audiência com o diretor-presidente da Anac, Milton Zuanazzi, Bologna manifestou que a TAM é contra a reserva de mercado e defendeu a licitação de todas as freqüências que a Varig não retomar até 14 de junho - quando vence o prazo de 180 dias contado a partir da concessão do certificado de habilitação (Cheta) da nova Varig. ?O respeito às regras é fundamental para o setor?, disse o vice-presidente da TAM, Paulo Castello Branco, que acompanhou Bologna na audiência. ?Se uma companhia, qualquer que seja, não cumpre uma rota a que foi designada no prazo de seis meses, conforme estabelece a portaria 569, o poder concedente é obrigado a promover uma nova licitação.? A portaria permite a prorrogação de prazos, em casos específicos e por períodos limitados. ?Você pode pedir prorrogação de 20 dias, por exemplo, por alguma razão como atraso no registro de aeronaves?, explica o executivo da TAM. ?Você faz uma exposição de motivos e justifica. O que não podemos é conviver com uma reserva de mercado eterna.? Quando anunciou a compra da Varig, no final de março, o presidente da Gol, Constantino de Oliveira Junior, afirmou que pretendia retomar as rotas internacionais da Varig em um prazo de 12 meses, mas que, para isso, iria pleitear à Anac a extensão do prazo. ?A Anac tem a prerrogativa de retomar as freqüências, mas vamos pleitear a extensão do prazo pois acreditamos que isso é do interesse da sociedade?, disse Junior à época. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.