TAM reformula interior de aviões e amplia número de assentos A TAM apresentou ontem à noite a nova identidade visual para o interior de suas aeronaves. O objetivo é atualizar o design, assegurando conforto aos passageiros e ainda permitindo significativa redução de custos. Entre as principais mudanças está o uso de poltronas ergonômicas de nova tecnologia, com encosto de maior resistência e menor espessura, bem como a utilização de material e tecidos mais leves, que permitirão à TAM aumentar o número de assentos - de 168 para 174 no caso do Airbus A320 e de 138 para 144 no A319 -, mantendo a sensação de conforto aos passageiros e mesmo espaço para as pernas (leg room). O diferencial da poltrona mais larga na fileira do meio será preservado. O carpete também será alterado, utilizando um novo material compactado, diminuindo a densidade por metro quadrado e, conseqüentemente, propiciando a redução do consumo de combustível (querosene - QAV). A estimativa é de uma redução de 150 kg por avião com o uso do novo carpete. A empresa planeja remodelar todos os jatos de sua frota até o final do ano, inclusive os novos aviões que serão entregues pela Airbus nos próximos meses. A TAM prevê encerrar 2006 com, no mínimo, 96 aeronaves. Em 2007, os 19 novos aviões previstos para serem entregues já virão com o novo design. O trabalho de modificação da frota atual está sendo realizado no Centro Tecnológico da TAM, em São Carlos (SP), e nas bases de manutenção de linha de São Paulo (SP) e Curitiba (PR). A concepção do novo layout interno é da arquiteta Aline Cobra, que também desenvolveu o atual projeto das salas vips da TAM. A reformulação visual é mais uma etapa para marcar os 30 anos da TAM. A companhia já apresentou os novos uniformes de comandantes, co-pilotos, aeromoças, comissários e pessoal de atendimento nos aeroportos. Outra novidade adotada desde o dia do aniversário da empresa, 12 de julho, foi o novo layout das lojas e áreas de atendimento aos passageiros nos aeroportos. Todas as áreas passaram a destacar o vermelho da logomarca TAM.