TAM reintegra mais um Airbus à frota e reforça vôos internacionais A TAM informou que está recebendo hoje mais uma aeronave Airbus A330 que estava subarrendada para uma empresa aérea no Oriente Médio, a Etihad Airways. A chegada deste avião vai permitir que a companhia reforce sua frota para os vôos internacionais de longo curso. Em nota a TAM explica que aguardava o retorno desta aeronave para adequar sua malha para o início das operações entre Brasil e Reino Unido, onde pousará no Aeroporto de Heathrow, no dia 28 de outubro. Este é o terceiro Airbus A330 que estava subarrendado e agora retorna a companhia neste ano. A primeira aeronave chegou na última semana de julho e foi utilizada em dois vôos de ajuda humanitária coordenados pelo Ministério das Relações Exteriores para trazer os brasileiros que estavam no Líbano. O segundo Airbus foi devolvido em agosto e passou a realizar o vôo noturno para Nova York. Com a reintegração desta terceira aeronave, a TAM passa a contar com 10 Airbus A330 em operação. A frota da companhia é integrada atualmente por 91 aeronaves, sendo 69 modelos da Airbus - 13 A319, 46 A320 e 10 A330. A estimativa da TAM é a de fechar o ano com, no mínimo, 96 aeronaves. A empresa explica que tem um contrato com a Airbus que prevê a aquisição de 62 novas aeronaves - sendo 15 A319, 41 A320 e 6 A330 - com entregas programadas até 2010. Os contratos contemplam também 20 opções para aviões da família A320 que poderão ser exercidas pela empresa, se houver necessidade de aumentar a capacidade para atender ao crescimento do mercado. O planejamento estratégico da TAM prevê uma frota em operação de 127 aeronaves Airbus em 2010.