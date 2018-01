TAM reserva aviões para evitar caos no carnaval A TAM informou hoje que já montou um esquema especial para atender o aumento da demanda previsto para o período de Carnaval (entre 16 e 21 de fevereiro). As medidas incluem a disponibilização de aviões reserva nos principais aeroportos do País. A empresa não especificou quais os aeroportos, mas informou que terá quatro aeronaves reservas no dia 16 e 17, cinco no dia 18, sete no dia 19, seis no dia 20 e cinco no dia 21. A companhia também disponibilizará durante o feriado 20 equipes reserva de tripulantes técnicos (pilotos e co-pilotos) e de cabine (comissários) diariamente, totalizando 120 funcionários. Em nota, a TAM detalha que programa 686 vôos para o dia 16 (sexta-feira), 634 no dia 17, 615 no dia 18, 595 para o dia 19, 602 para o dia 20 e 664 para o dia 21 (quarta-feira de cinzas). A empresa informou ainda que em função da baixa demanda em rotas que integram o chamado tráfego de negócios, programou o cancelamento de 299 vôos no período, sendo o maior volume no dia 19 de fevereiro (102). Além disso, as equipes de check-in, check-out, embarque, comercial, cargas, lojas, supervisão e gerência serão reforçadas nos principais aeroportos do País. "Todo o efetivo de atendimento estará de plantão durante o feriado", afirma.