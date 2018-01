TAM suspende venda de passagens para todos os vôos de hoje A TAM informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que suspendeu no final da manhã as vendas de bilhetes para todos os vôos da companhia que têm partida prevista para hoje, com o objetivo de reacomodar os passageiros que ainda aguardam pelo embarque. Conforme a assessoria, a medida vale para todo o País. A média diária de vôos da TAM é de 670. Pela manhã, o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, afirmou em entrevista à Rádio Guaíba, de Porto Alegre (RS), que o órgão enviou funcionários para monitorar o sistema de reservas da TAM em São Paulo e, após conversa com a diretoria da empresa, ficou acertado que a TAM não poderia vender passagens para os vôos em que há passageiros aguardando embarque, até que os problemas estejam solucionados.