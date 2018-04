TAM tem interesse em rotas internacionais da Varig O presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, afirmou hoje que a companhia tem interesse nas rotas internacionais da Varig que não estão sendo operadas atualmente. O prazo para encerrar a concessão destas rotas vai até meados de junho. Segundo o executivo, o maior interesse recai sobre as linhas para a Europa, com destaque para Paris e Londres. Além desses dois destinos, a empresa também visa a segunda freqüência da Varig para Frankfurt. No caso da América Latina, o interesse está focado no México. Segundo avaliação de Bologna, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não deverá atender ao pedido de prorrogação nos prazos, solicitado pela Gol, nova proprietária da Varig. O executivo explica que a mudança no prazo não é permitida pelas regras vigentes e que se o órgão quiser alterar a legislação deverá fazer uma audiência pública. "Espero que as rotas internacionais da Varig sejam licitadas já em junho. Espero que as regras do jogo sejam mantidas, sejam democráticas e isonômicas", afirmou. Em reunião realizada com analistas da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado Aberto de São Paulo (Apimec-SP) para comentar o resultado de 2006, Bologna disse que considera positiva a compra da Varig pela Gol, uma vez que deverá racionalizar as políticas tarifárias no mercado doméstico. Ele afirmou que não tem preferência por um modelo específico de controle aéreo, desde que eficiente. O tema vem sendo discutido intensamente nos últimos meses em razão de problemas apontados pelos controladores, que resultaram em caos no tráfego aéreo. O executivo preferiu não fazer comentários sobre os desencontros das declarações das autoridades em relação à greve da última sexta-feira, mas disse que olha a questão com otimismo, uma vez que há uma agenda de discussões sobre o assunto. "Só espero que a transição seja feita de forma harmoniosa", disse.