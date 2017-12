TAM terá vôo corujão entre Campo Grande e Guarulhos A TAM começou a operar no último fim de semana um novo vôo "corujão" diário, no horário da madrugada, ligando o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, sem escalas. A viagem é realizada com as aeronaves Airbus A320, com capacidade para transportar até 168 passageiros. O vôo JJ 3806 parte de Guarulhos às 4 horas e chega a Campo Grande após uma hora e 35 minutos. O percurso inverso é realizado no vôo JJ 3807, com saída de Campo Grande às 22h10 (hora local). As passagens custam a partir de R$ 139,50 cada trecho. Com o início desta nova freqüência, a TAM passa a oferecer quatro vôos diários entre Campo Grande e São Paulo (dois vôos em Congonhas e dois em Guarulhos). Ainda hoje, a TAM faz um vôo extra a partir de Congonhas (São Paulo) com destino a Brasília e Manaus (AM). Desde o último dia 22, a companhia já operou outros 28 vôos extras como parte do plano de contingência negociado com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por causa dos problemas da Varig. O plano é válido até hoje.