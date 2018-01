TAM terá vôo para Roraima a partir de 17 de julho A TAM informa, em nota, que vai iniciar vôos para Boa Vista, em Roraima, a partir do dia 17 de julho. A viagem será realizada com o Airbus A320, com capacidade para transportar até 168 passageiros. Com este novo destino, a TAM atinge 25 capitais brasileiras de um total de 26, além do Distrito Federal. Ao todo, a companhia passa a oferecer vôos para 47 localidades no território nacional. O vôo para Boa Vista parte do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e terá escalas em Brasília e Manaus, com freqüências de segunda a sábado.