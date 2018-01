TAM terá vôos extras no domingo e na segunda-feira A TAM terá novos vôos de reforço para domingo e segunda-feira, a fim de atender à demanda de passageiros no mercado doméstico. Os vôos ligarão São Paulo (Congonhas) a Brasília e Manaus (AM). Desde o dia 22, a companhia já operou outras 28 rotas extras. Em nota, a companhia informa que a medida faz parte do plano de contingência negociado com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), previsto para prosseguir até o dia 3, por causa da crise da Varig.