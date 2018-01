TAM voará para Barreiras e Vitória da Conquista, na Bahia A TAM informou que, a partir do dia 12 de março, passará a oferecer vôos para Barreiras e Vitória da Conquista, no interior da Bahia, por meio de parceria com a empresa Passaredo. "Os novos vôos serão operados a partir de Brasília, Salvador e Ribeirão Preto, permitindo conexões com toda a malha aérea da TAM", diz o comunicado da empresa. Com os novos destinos, a companhia aérea amplia para 75 o número de localidades atendidas no Brasil. A empresa opera vôos próprios para 48 aeroportos no Brasil, incluindo todas as 26 capitais e o Distrito Federal.