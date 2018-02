TAM voará para Zurique e Genebra a partir de outubro A TAM anunciou hoje que oferecerá, a partir de outubro, mais dois novos destinos na Europa: Zurique e Genebra, na Suíça. Os vôos serão feitos em code-share (compartilhamento de vôos) com a Air France, empresa que mantém parceria com a TAM há sete anos. Além das duas cidades suíças, o code-share com a Air France inclui outras oito localidades na França (Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nice, Nantes, Strasbourg, Marseille e Toulouse), além de possibilitar a conexão para mais de 30 destinos na Europa. Atualmente a TAM possui vôos diretos para Paris (dois diários), Nova York (um diário), Miami (três diários), Buenos Aires (42 semanais) e Santiago do Chile (um diário). Com a TAM Mercosul, oferece vôos para Assunção, Ciudad Del Este, Montevidéu, Santa Cruz de La Sierra e Cochabamba. A companhia oferece ainda uma freqüência diária para Lima, no Peru, operada em code-share com a Taca. Em 28 de outubro iniciará vôo diário para Londres e, a partir de lá, oferecerá conexão para outras 50 cidades européias por meio de acordos comerciais firmados com empresas estrangeiras. A partir desses acordos especiais já estabelecidos com 51 empresas aéreas no mundo, a TAM possibilita aos seus passageiros viajar, por meio de suas bases em Miami, Nova York e Paris, além de Londres, para vários destinos na Europa, Ásia, Oriente Médio, Estados Unidos e América do Sul. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no mercado internacional a TAM detém 54,5% do mercado entre as companhias aéreas brasileiras que operam no exterior.