TAP passa a deter 90% do capital da VEM A TAP informou em comunicado que adquiriu todo o capital da Reaching Force, empresa que controla 90% da brasileira VEM Manutenção e Engenharia. A empresa aérea portuguesa comprou a parcela de 49% que a empresa Geocapital detinha na Reaching Force. Com isso, na prática, a TAP passa a ter 90% do capital da VEM. Em comunicado, o administrador-executivo da TAP M&E e presidente do Conselho de Administração da VEM Jorge Sobral, esclarece que concretizou a operação exercendo o direito de opção contratualmente previsto. Além disso, simultaneamente, a empresa portuguesa procedeu a um aumento do capital social da VEM no valor de 24 milhões de euros, "dotando a organização de manutenção brasileira com a estrutura financeira adequada ao plano de recuperação já em execução", disse o executivo, em comunicado. Segundo o informe da TAP, Sobral disse ainda que a VEM deve atingir o "break-even" (ponto de equilíbrio, ou nível de produção, ou nível de volume de vendas a partir do qual o empreendimento ou negócio se torna rentável) em 2008.