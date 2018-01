Tarifa de energia residencial da Ampla cairá 5% no RJ A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou hoje uma redução de 5% nas tarifas cobradas dos consumidores residenciais pela distribuidora de energia Ampla, que atua no interior do Estado do Rio de Janeiro. Para os consumidores industriais clientes da Ampla, a agência ordenou redução de 1,77% nas tarifas. Os novos valores entram em vigor na próxima quinta-feira, dia 15. A Ampla atende a 2,143 milhões de unidades de consumo residenciais e a 6.552 consumidores industriais (de alta tensão) no interior fluminense.