Tata nega que fará oferta à CSN; ações caem 0,1% A siderúrgica indiana Tata Steel negou uma reportagem publicada hoje pelo jornal Times of India informando que a empresa poderia fazer uma oferta para comprar a brasileira CSN, após fundir-se com a Corus. Segundo a Tata, o texto é especulativo e baseado em informações de fontes de pouca importância. Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Mumbai, a companhia disse que o texto "não é verdade e pode confundir seus acionistas". Um analista local disse que esse esclarecimento reassegura aos investidores que a Tata irá consolidar a compra da Corus antes de crescer mais. As ações da siderúrgica fecharam em baixa de 0,1%. As informações são da Dow Jones.