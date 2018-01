Tata pode elevar novamente oferta pela Corus A siderúrgica indiana Tata Steel pode elevar novamente sua oferta pela Corus, depois que a brasileira Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) lançou formalmente uma proposta de 515 pence por ação pelo grupo anglo-holandês, de acordo com relatos da imprensa indiana. A Tata Steel deve revisar seu lance entre 5% a 8%, segundo o diário local Hindustan Times, citando fontes próximas ao processo. "A Tata Steel está ciente dos acontecimentos e vai considerar sua posição", afirma o jornal, citando um porta-voz da companhia. A oferta formal da CSN, anunciada ontem, recebeu apoio do conselho da Corus. A siderúrgica brasileira superou o lance de 500 pence por ação anunciada pela Tata na noite anterior. Em separado, o diário indiano Business Standard, citando fontes próximas das negociações, noticiou que os bancos que apóiam a Tata estão dispostos a estender sua linha de crédito da oferta para até 550 pence por ação. As informações são da Dow Jones.