Tata Steel estaria próxima de comprar siderúrgica no Brasil A Tata Steel está próxima de comprar uma siderúrgica brasileira por cerca de US$ 1,2 bilhão, informou uma reportagem da rede de televisão CNBC-TV18, citando um fonte de dentro da empresa indiana. A mesma reportagem, no entanto, acrescenta que um porta-voz da Tata teria negado quaisquer planos da siderúrgica nesse sentido. Representantes da Tata não foram encontrados para comentar o assunto. A siderúrgica, que faz parte do conglomerado industrial Tata Group, já afirmou que planeja expandir seus negócios por meio de aquisições. A empresa quer aumentar sua capacidade em mais de três vezes, para 25 milhões de toneladas de aço até 2015, das sete milhões de toneladas de hoje. Em dezembro do ano passado, a companhia adquiriu uma fatia de 40% na tailandesa Millennium Steel PCL por cerca de US$ 73 milhões. As informações são da Dow Jones.