Tata Steel pode elevar oferta à Corus, diz jornal inglês A indiana Tata Steel poderá elevar sua oferta pela siderúrgica Corus Group PLC, superando a proposta concorrente da brasileira Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), informou o jornal Daily Telegraph nesta sexta-feira. O periódico cita uma entrevista à televisão que irá ao ar na Índia amanhã com o presidente da Tata Steel, Ratan Tata, na qual ele afirma que a empresa elevaria o preço de sua oferta até um ponto em que faça sentido estratégico e não prejudique os acionistas. O órgão independente que administra fusões e aquisições no Reino Unido, Takeover Panel, determinou que a Tata Steel e a CSN devem anunciar suas ofertas finais pela Corus até 30 de janeiro. A CSN já disse estar disposta a pagar 4,9 bilhões de libras esterlinas (US$ 9,61 bilhões) pela Corus, valor maior que o de 4,7 bilhões de libras apresentado pela Tata e que já havia sido aprovado pelo conselho da siderúrgica anglo-holandesa. As informações são da Dow Jones.