Tata Steel pode elevar oferta pela Corus em até 10%, diz imprensa A indiana Tata Steel poderia elevar sua oferta pela siderúrgica anglo-holandesa Corus entre 7% e 10%, de acordo com o diário local Economic Times, citando fontes próximas da situação. No momento, a proposta do grupo indiano, que foi superada pela brasileira Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), é de 500 pence por ação. Já a oferta feita pela CSN feita anteriormente é de 515 pences, avaliando a companhia em 4,9 bilhões de libras (US$ 9,6 bilhões). A companhia indiana deve apresentar sua oferta final de 10 a 15 dias antes do prazo fixado pelo órgão independente que administra fusões e aquisições no Reino Unido (30 de janeiro), acrescentam as fontes. A Tata também poderia oferecer um "pouco mais" do que a CSN propôs ao fundo de pensão da Corus. Um porta-voz da Tata Steel não fez comentários sobre o assunto. As informações são da Dow Jones.