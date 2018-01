Tata Steel pode fazer oferta à CSN após fusão com Corus O novo grupo siderúrgico resultante do atual processo de fusão entre a indiana Tata Steel com a anglo-holandesa Corus poderá fazer uma oferta de aquisição da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), informou hoje o jornal Times of India. Segundo o diário indiano - que não cita as fontes para essa informação - um grupo de banqueiros que controla 35% do controle da Corus e que está financiando a aquisição da empresa pela Tata, estaria disposto, após a conclusão desse negócio, a apoiar uma oferta pela CSN. No entanto, segundo o Times of India, a Tata Steel está tratando o tema com muita cautela. "O grupo não quer fazer uma oferta hostil e tem indicado que a aquisição deveria ser um casamento feliz como no negócio com a Corus, em dinheiro vivo e através da troca de ações", afirmou o jornal. "Os banqueiros têm vários razões para ajudar a Tata Steel a comprar a CSN. A principal é que a CSN possuiu as maiores jazidas de minério de ferro do mundo." Além disso, acrescentou o jornal, a CSN e outras empresas, juntas, têm uma participação de 42% na Companhia Vale do Rio Doce, a maior produtora e fornecedora mundial de minério de ferro. A CSN, acrescentou, controla diretamente 16,3% da Vale. Segundo o Times of India, o plano da Tata poderá ser facilitado pelo fato de a Corus e a CSN manterem uma antiga relação, tendo inclusive avaliado a possibilidade de uma fusão em 2002. "A compra da CSN também daria à Tata um acesso direto a Portugal com produtos de aço com valor agregado como o aço galvanizado usado pelo setor de construção", disse o jornal.