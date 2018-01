Taxas de administração são menores em fundos novos, diz Anbid As taxas de administração dos fundos de investimento registram queda "consistente" em todos os segmentos, afirmou hoje o vice-presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), Marcelo Giufrida. Essa redução, no entanto, não ocorre nos produtos que já existem no mercado, e sim nos que vêm sendo criados recentemente. "Dificilmente um fundo em operação reduz suas taxas", reconheceu. Segundo Giufrida, o giro das carteiras da indústria fica em torno de 11 meses e, dentro desse movimento, os portfólios mais novos acabam por atrair os recursos dos investidores. "A velocidade da redução pode ser diferente, dependendo do produto, mas ela sem dúvida acontece", acrescentou. Ele prometeu que a Anbid divulgará no próximo ano um estudo aprofundado sobre o assunto. Uma das conclusões adiantadas pelo executivo é de que as taxas cobradas pelos fundos brasileiros são menores do que as da indústria norte-americana. Na análise do vice-presidente da Anbid, a competição é a melhor maneira de se reduzir as taxas. "Os bancos aqui representados estão competindo para tirar dinheiro um do outro", disse, numa referência aos executivos da associação que participaram da coletiva de imprensa. Ele destacou instrumentos como a conta investimento, que colaboram para ampliar a concorrência entre os seis mil fundos em operação no Brasil. Giufrida preferiu não fazer previsões para as captações do setor no próximo ano, mas reforçou a projeção para o patrimônio líquido da indústria, que deve ultrapassar a marca de R$ 1 trilhão ainda no primeiro semestre de 2007.