TCU investiga empréstimos públicos à cearense Troller A montadora cearense Troller, fabricante de veículos fora-de-estrada que acaba de ser comprada pela Ford, terá de dar explicações ao Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o suposto uso de dinheiro público em seus negócios. A empresa obteve cinco contratos, aos quais o Estado teve acesso, no montante de R$ 24,7 milhões, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, cuja função é o fomento de pesquisas científicas e a inovações tecnológicas. Os contratos, três deles a fundo perdido, foram fechados pela diretoria da Finep entre março de 2004 e novembro de 2005, apesar de parecer contrário do Comitê de Orientação de Crédito e Operações, uma das instâncias deliberativas do órgão. O dinheiro ajudou a montadora a sair da crise financeira em que se encontrava e viabilizar novos produtos, antes de ser vendida à Ford, em janeiro deste ano. Os dois lados fazem segredo sobre o valor do negócio, mas no mercado fala-se em cerca de R$ 400 milhões. O caso foi levado ao TCU pelo deputado federal Augusto Carvalho (PPS-DF), presidente da ONG Contas Abertas, dedicada à fiscalização de gastos públicos. ?É no mínimo muito esquisito usar dinheiro público para alavancar negócios privados de uma empresa à beira da falência?, disse Carvalho. ?É inconcebível que recursos escassos para fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico do País acabem se prestando ao enriquecimento pessoal de empresários.? As operações questionadas pelo deputado foram aprovadas no período em que era presidente da Finep o atual ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, indicado pelo PSB. Rezende informou, por meio da assessoria, que os contratos seguiram as normas legais, não houve qualquer dano ao patrimônio público e os projetos financiados são de base tecnológica, foco de atuação da Finep. Tecnologias Em nota, o ministro informou ainda que, no caso dos empréstimos, os objetivos dos projetos foram plenamente alcançados. ?Todas as etapas foram concluídas, a prestação de contas foi entregue e os empréstimos já estão em fase de amortização?, acrescentou. Do montante obtido pela Troller, duas operações, no valor de R$ 17,6 milhões, foram na modalidade de empréstimos a juros subsidiados para a empresa. As outras três, no valor de R$ 7 milhões, foram repasses a fundo perdido feitos para entidades que se associaram à Troller no desenvolvimento de tecnologias. A primeira operação de empréstimo, no valor de R$ 9,3 milhões, foi firmada em 8 de março de 2004. O objetivo era a ?absorção de novas tecnologias para capacitação e desenvolvimento de projetos de veículos destinados ao segmento off-road?. A operação teve parecer contrário do Comitê de Orientação de Crédito e Operações, que considerou a situação cadastral e financeira da Troller ?desfavorável?. Conforme o parecer, a empresa estava inserida no risco Serasa 14, que corresponde a 70% de risco de inadimplência a curto prazo. O parecer apontou também duas execuções contra o sócio majoritário da montadora e constatou que a atividade da empresa estava ?totalmente fora da prioridade governamental, comprometendo recursos que poderiam ser usados em áreas estratégicas para o desenvolvimento tecnológico do País?. A direção da Troller disse que não vai se manifestar sobre a questão porque uma cláusula do contrato de venda da empresa determina que doravante só a compradora pode falar sobre a marca. A assessoria da Ford informou que todo o material contábil e administrativo apresentado por ocasião da compra em princípio está em ordem e não foi detectada nenhuma ilegalidade. Informou também que está em curso uma completa auditoria, ao fim da qual poderá se manifestar com mais propriedade. O presidente da Finep, Odilon Marcuzzo do Canto, explicou que o parecer do Comitê foi acolhido e o pedido de recursos na modalidade ?investimento?, que havia sido feito pela empresa, foi negado. Nessa modalidade, a Finep torna-se sócia do empreendimento.