Techint compra fábricas da Belgo-Mineira na Argentina A siderúrgica argentina Siderar e a fabricante de tubos de aço Tenaris, ambas do grupo Techint, anunciaram a compra de três fábricas da siderúrgica argentina Acindar, controlada pela brasileira Belgo-Mineira. O total da aquisição foi de US$ 83,2 milhões. A Tenaris pagou US$ 28 milhões pela fábrica de tubos com costura da Acindar em Villa Constitución. Já a Siderar pagou US$ 55,2 milhões por duas unidades em Rosario e San Luis.