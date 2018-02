Teck Cominco formaliza retirada de oferta pela Inco A canadense Teck Cominco retirou hoje formalmente sua oferta pela mineradora Inco. A proposta expirou à meia-noite de ontem sem atingir o apoio mínimo necessário dos acionistas. Recentemente, a Teck revelou que poderia aumentar sua oferta em dinheiro e ações para 89 dólares canadenses por ação. Essa decisão, porém, estava atrelada ao sucesso da conclusão da emissão de papéis do grupo, que pretendia levantar 5,7 bilhões de dólares canadenses. A colocação não foi bem-sucedida. A saída da Teck deixa a Companhia Vale Do Rio Doce (CVRD) como a mais provável vencedora na disputa pela Inco, com a oferta de 86 dólares canadenses por ação (em dinheiro). A norte-americana Phelps Dodge Corp. também está interessada na mineradora canadense de níquel. As informações são da Dow Jones.