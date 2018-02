Teck retira oferta pela Inco e abre caminho para Vale A Teck Cominco anunciou que não vai elevar sua oferta de compra pela mineradora canadense Inco, desistindo da disputa. A proposta expira à meia-noite (horário de Toronto) de hoje. Em comunicado, o presidente e executivo-chefe da Teck Cominco, Don Lindsay, declarou: "Embora tenhamos recebido forte apoio de um grande número de investidores institucionais, no final não poderíamos completar a oferta de ações de modo que fizesse sentido. Conseqüentemente, não vamos melhorar ou estender nossa proposta pela Inco. Vamos agora buscar outras oportunidades para crescimento da companhia e agregação de valor para os acionistas, tanto por meio da melhoria de nossos ativos existentes quanto por aquisições". Ontem, a Teck fez contato com um grupo de cotistas para conduzir uma oferta de suas ações. Se a colocação fosse bem sucedida, a companhia elevaria sua oferta pela Inco, em dinheiro e ações, para 89 dólares canadenses por ação (US$ 79,14). A Companhia Vale do Rio Doce ofereceu 86 dólares canadenses por ação pela Inco, em dinheiro, enquanto a norte-americana Phelps Dodge também ofertou dinheiro e ações pela empresa. As informações são da Dow Jones.