Tecnologia e armadores elevam bolsa da Coréia do Sul O índice Kospi, da bolsa de Seul, registrou aumento de 0,1%, com destaque para os papéis do setor de tecnologia e de construção naval, que superaram as vendas realizadas por investidores de varejo. O índice Xangai Composto da bolsa chinesa fechou hoje em alta de 0,7%, estimulado pela forte procura por papéis do Bank of China, cujas ações tiveram alta de 1,4%. O índice Shenzhen composto fechou em alta de 0,6%. O yuan subiu, com o dólar fechando a 7,9859 por dólar no sistema automático de preços. Em Hong Kong, o Hang Seng sofreu retração de 0,68% com a decisão dos investidores de realizarem lucros. Em Manila, o PSE Composto encerrou o dia em alta de 0,2%, depois da queda de 0,8% ontem. A procura foi maior por blue chips com bom histórico de rendimentos. O destaque foi a alta de 1% das ações da Philippine Long Distance Telephone Co., depois da alta de 2,7% de seus ADRs em Nova York ontem. O Taiwan Weighted caiu 0,65% com a expectativa de que empresas de tecnologia globais apresentem resultados fracos no segundo trimestre. As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing sofreram baixa de 0,9%. Na Malásia, o Índice Composto das 100 ações mais negociadas fechou em baixa de 0,03%, Na Austrália, a bolsa encerrou o pregão com queda de 0,69%. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta, Indonésia, fechou em leve alta de 0,3%. O índice Strait Times da bolsa de Cingapura encerrou em baixa de 0,92%. O mercado em Taipé não opera hoje porque é feriado no país. (As informações são da Dow Jones).