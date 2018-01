Tecnologia e mix ajudarão na expansão online em 2007 do Ponto Frio Os investimentos feitos infra-estrutura tecnológica e a ampliação recorde de 47% no mix de produtos voltados para a área de comércio eletrônico no ano passado deverão gerar reflexos também no desempenho do varejo online do Ponto Frio em 2007, avalia o diretor administrativo-financeiro da empresa, controlada pela Globex, Nobert Glatt. Em 2006, a companhia registrou crescimento de 34% na operação online. "Para o nosso negócio de eletroeletrônicos, foi um crescimento razoável", diz o diretor executivo de controladoria e planejamento, Rômulo Isaia, ao comparar com a evolução de 76% da receita bruta do comércio eletrônico brasileiro em 2006. Sem dar projeções para o desempenho da área neste ano, Glatt destacou que, no ano passado, o segmento de varejo online registrou, ainda, crescimento 21% no número de usuários cadastrados e houve ampliação de 200% na capacidade de processamento de pedidos em 2006. Além disso, o número de sites com direcionamento para o do Ponto Frio aumentou 43%, segundo a mesma comparação.