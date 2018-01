Tecnologia flex para caminhões chega em 2007 O Brasil procura se diferenciar da concorrência com o desenvolvimento de tecnologias inéditas como a do motor flex, que permite usar álcool ou gasolina. Disponível para os carros de passeio desde 2003, já responde por 70% das vendas do segmento. A partir de março de 2007, o sistema flex chegará aos caminhões e ônibus, que poderão usar diesel ou gás. A Bosch e a Delphi vão lançar o sistema quase que simultaneamente. "Começaremos com kits de conversão para o mercado de reposição, mas já estamos negociando com as montadoras a instalação de fábrica", diz Gábor Déak, presidente da Delphi. A Volkswagen é uma das empresas que já está testando o produto. A Delphi estuda também exportar o sistema, chamado de Multifuel. O acesso a mercados como o europeu, que tem grande frota de veículos a diesel, é mais fácil em relação ao sistema para automóveis por causa das restrições ao álcool, mais escasso na região. "Começaremos com veículos pesados, mas depois poderemos estender para o segmento de menor porte", diz Deák. A conversão custará cerca de R$ 30 mil, mas ambas empresas calculam que o retorno do investimento ocorre no curto prazo com a economia de combustível, de 30% no caso do diesel, além da redução de poluentes com o uso do gás. Besaliel Botelho, da Bosch, prevê uma média de 5 mil conversões por ano do sistema da marca, batizado de DGFlex. Novas tecnologias para o setor automotivo estão em exposição esta semana no Congresso da SAE Brasil, em São Paulo.