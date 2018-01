Tecnologia passa por consolidação As empresas de tecnologia passam por um momento de consolidação no Brasil. A pioneira foi a Totvs, grupo de software de gestão formado pela união da Microsiga, Logocenter, RM Sistemas e Totvs BMI. A fusão entre Microsiga e Logocenter foi anunciada em fevereiro de 2005. Em março deste ano abriu seu capital no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e, no mês seguinte, comprou a RM Sistemas. Outras empresas seguem este caminho, em outras áreas do mercado de tecnologia da informação. A Braxis se fundiu à Unitech, formando uma empresa de serviços com faturamento de R$ 170 milhões este ano. O presidente da Braxis é Jair Ribeiro, co-fundador do Banco Patrimônio. A empresa tem como meta o mercado internacional e estuda abrir o capital em um período de cerca de dois anos. A paranaense Bematech, que atua em automação comercial, comprou três empresas este mês: Gemco, C&S e GSR7. Com as aquisições, a empresa prevê ampliar seu faturamento de R$ 170 milhões para R$ 300 milhões em 2007, quando planeja abrir seu capital. O mercado brasileiro de software e serviços de tecnologia movimentou US$ 7,41 bilhões em 2005, segundo estudo da consultoria IDC, um avanço de 24% sobre o ano anterior. Os serviços foram a maior fatia, de US$ 4,69 bilhões, e a que mais cresceu, com 30%. Incluindo equipamentos, o mercado brasileiro de tecnologia da informação totalizou US$ 11,9 bilhões. ?A escala é fundamental para atender a grandes clientes internacionais?, afirmou Jair Ribeiro, da Braxis. ?Precisamos de custo competitivo para sermos uma alternativa aos indianos.? O interesse de Ribeiro em tecnologia apareceu há dois anos, quando visitou a Índia. ?Senti que o Brasil poderia fazer alguma coisa parecida.? A Braxis surgiu em março, com a união das empresas Pimentel IT Services e a Spec IT Solutions. Com a fusão com a Unitech, de Salvador, passou a empregar cerca de 2 mil funcionários. João Francisco Mendes Neto, sócio da Unitech, se tornou vice-presidente da Braxis. Jair Ribeiro entrou na Braxis como investidor. ?Podemos comprar outras empresas?, apontou Ribeiro. ?Mas no Brasil é complicado, devido aos riscos trabalhistas. Nem sempre está tudo regularizado.?