Telecom Italia ainda não decidiu sobre venda da TIM O conselho da Telecom Italia aprovou hoje um plano para se reinventar, separando as unidades de telefonia fixa e móvel. Mas Gilberto Benetton, membro do conselho, afirmou que "o conselho simplesmente aprovou a reorganização" e que "nenhuma outra decisão foi tomada e só se falou da reorganização, projeto que foi aprovado unanimemente". Benetton referia-se às notícias de que o conselho da companhia poderia aprovar a venda da unidade de telefonia móvel, a Telecom Italia Mobile, já nesta segunda-feira. De acordo com fonte, a companhia pensa em vender o braço de telefonia celular como parte do processo de reestruturação numa tentativa de mudar o foco da companhia da convergência fixo-móvel para a convergência de conteúdo fixo-móvel. Em comunicado, a companhia disse que examinaria "as oportunidades de aumentar o valor das atividades de rede e dos negócios de comunicação móvel, bem como quaisquer iniciativas futuras ou diferentes". A reorganização, explicou Benetton, deve resultar na "criação de duas companhias, uma para a rede e uma móvel, como relataram os jornais nos últimos dias". Segundo ele, o clima da reunião do conselho foi "muito bom". Benetton também é um dos acionistas controladores da Telecom Italia, por meio da holding Olimpia, que não é listada em bolsa. Além disso, a Telecom Italia anunciou um queda de 15,7% no lucro líquido do primeiro semestre. No período de seis meses encerrado em 30 de junho, o lucro líquido da companhia foi de 1,5 bilhão de euros (US$ 1,90 bilhão), ante 1,78 bilhão de euros obtido em igual período do ano anterior. Analistas esperavam lucro líquido de 1,47 bilhão de euros. A companhia italiana também anunciou um acordo de conteúdo com a Century Fox, unidade da News Corp. As informações são da Dow Jones.